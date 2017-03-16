Мединский среагировал на угрозы запретить Самойловой участвовать в «Евровидении»

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский ответил на угрозы украинской стороны не пустить певицу Юлию Самойлову на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017». Он указал, что смешение культуры и политиканства противоречит гуманитарным принципам и здравому смыслу, передает РИА Новости в четверг, 16 марта.

«Украина сейчас специализируется на запрете всего того, что связано с русской культурой: от Гоголя и Булгакова до мультфильма "Простоквашино", где, как известно, Кота Матроскина озвучивает известный экстремист с точки зрения украинского Минкульта — Олег Павлович Табаков», — подчеркнул Мединский.

Министр выразил надежду, что Киев все же допустит российскую участницу до соревнования. «Некоторые эксперты предлагали отправить на "Евровидение" Хор Александрова. Это тоже была бы интересная культурная акция», — отметил он.

Мединский также пожелал Самойловой победы и назвал ее «яркой исполнительницей».

12 марта Первый канал, который занимался отбором исполнителя для «Евровидения-2017», объявил, что Россию на соревновании будет представлять Самойлова. Она выступит с песней Flame Is Burning. В Киеве раскритиковали этот выбор, предложив не пускать певицу в страну из-за концертов, которые она давала в Крыму.

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«Евровидение-2017» состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Табаков был внесен в черный список Киева в 2015 году за поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украинские власти не признают результат голосования и считают полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские деятели культуры, поддержавшие присоединение Крыма, внесены в черные списки, и им запрещен въезд на Украину.