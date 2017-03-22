СБУ приготовилась закрыть Самойловой въезд на Украину на три года

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует на три года закрыть въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, которая выбрана для участия в конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Об этом сообщил в среду, 22 марта, на брифинге руководитель аппарата главы ведомства Александр Ткачук, передает ТАСС.

«Документы на закрытие Самойловой въезда сроком на три года подготовлены», — сказал он. Ткачук уточнил, что решение будет принято в ближайшее время, и Киев «учитывает все риски», пишет РИА Новости.

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21 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва рассчитывает на участие певицы в «Евровидении-2017». В тот же день народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон признался, что очень рад возможному запрету Самойловой въезжать на Украину.

О том, что СБУ уже подготовила документ, касающийся артистки, сообщил ранее глава ведомства Василий Грицак. Это связано с проверкой информации о посещении исполнительницей Крыма в июне 2015 года.

Самойлова должна представлять Россию на конкурсе с композицией Flame Is Burning. Певица является инвалидом первой группы — у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она передвигается на коляске.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.