Володин оценил вокал Самойловой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал парламентариев не сомневаться в способностях российской участницы музыкального конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, передает ТАСС в среду, 22 марта.

Таким образом он отреагировал на заявление депутата от фракции ЛДПР Василия Власова, который констатировал, что некоторые его коллеги по нижней палате парламента не уделяют должного внимания реальной работе.

«У нас, к сожалению, некоторые депутаты не этим занимаются, а дают комментарии в прессе о том, что надо масонские ложи проверить (накануне Виталий Милонов заявил, что обратился к генпрокурору с соответствующей просьбой — прим. «Ленты.ру»), или радуются, что наша певица [возможно] не едет на "Евровидение" выступать», — сказал Власов.

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Либерал-демократ добавил, что, независимо от того, «хорошо она поет или не очень», Самойлова представляет Россию, поэтому все депутаты обязаны ее поддержать.

Комментируя его слова, Володин отметил: «Хорошо поет, а когда сомнения зарождаете здесь — это неправильно».

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва по-прежнему рассчитывает на участие певицы в конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве в мае. Он подчеркнул, что украинская сторона пока не объявляла «о каких-то официальных решениях».

В тот же день народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон признался, что очень рад возможному запрету Самойловой въезжать на Украину. Он призвал бойкотировать международный конкурс и «не позориться, не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете Самойловой на въезд в страну. Ведомство проверяет, приезжала ли исполнительница в Крым в июне 2015 года.

Статус полуострова как российской территории оспаривается Киевом. Деятелям культуры, посещавшим Крым после его присоединения к России, запрещают въезд на территорию Украины.