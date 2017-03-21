Милонов попросил Чайку проверить деятельность масонских лож

Депутат Госдумы Виталий Милонов, член фракции «Единая Россия», попросил генерального прокурора Юрия Чайку организовать проверку деятельности масонских сообществ, действующих на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Богатство, уважение и дьяволу служение Кто стоит за сетевым разоблачением масонов, иллюминатов и сатанистов

Парламентарий указывает в своем обращении, что в России действует множество разнообразных общественных и политических организаций и в то же время введено правило, согласно которому никакая иностранная или транснациональная организация не имеет права заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние политические процессы.

Между тем, в России совершенно свободно и безо всяких ограничений существуют масонские ложи, которые предпринимают попытки вмешиваться во внутреннюю политику, а их отдельные видные члены, по словам Милонова, пытались участвовать в выборах на высшие выборные должности страны.

«Не секрет, что Масонский орден является одной из старейших международных общественно-политических организаций. Согласно открытой информации, одна из главных целей масонства — "создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов"», — подчеркнул единоросс.

Он добавил, что масонство представляет собой мистическо-общественную организацию, имеющую представительства и отделения в том числе в России, причем оно открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы.

Кроме того, Милонов обращает внимание на то, что руководство организации находится за пределами России — «главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег».

Милонов также напомнил, что в прошлом в России деятельность масонских организаций была запрещена и находилась под строгим контролем государства.