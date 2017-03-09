Милонов потребует повторно проверить «Красавицу и чудовище» на гей-пропаганду

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов собирается добиваться повторной проверки фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» на наличие пропаганды однополых отношений. Об этом парламентарий сообщил РИА Новости в четверг, 9 марта.

По словам Милонова, он будет требовать проведения экспертизы на базе института или центра, «который даст однозначное решение, что данный фильм является, прежде всего, не художественным детским произведением, а пропагандой гомосексуализма».

Депутат добавил, что готов прочитать для сотрудников Минкульта России лекцию по определению элементов гей-пропаганды в художественных произведениях. «При необходимости я готов лично возглавить и сформировать экспертную комиссию, в которую я бы пригласил, например, Ивана Охлобыстина и Мела Гибсона», — подчеркнул Милонов.

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Депутат также заявил, что не поведет своих детей в кино на «Красавицу и чудовище», передает Национальная служба новостей (НСН).

Ранее в четверг глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что ведомство не нашло признаков пропаганды однополых отношений в «Красавице и чудовище». «У нас есть заключение Института культурного наследия Лихачева. Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией», — отметил министр. По его словам, экспертная комиссия учреждения отличается «ультраконсервативным подходом в вопросах культуры».

4 марта режиссер «Красавицы и чудовища» Билл Кондон рассказал, что в мюзикле появится гомосексуальный персонаж. На следующий день депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу Минкульта проверить мюзикл на наличие пропаганды однополых отношений.

В России мюзикл «Красавица и чудовище» выйдет с возрастным ограничением 16+. Премьера ленты, главные роли в которой исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, состоится 16 марта.