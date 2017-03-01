Disney впервые покажет персонажа-гея в «Красавице и чудовище»

В мюзикле «Красавица и чудовище» режиссера Билла Кондона появится персонаж-гей. Это будет первый фильм киностудии Disney, в котором покажут гомосексуальные отношения, сообщает издание Attitude в среду, 1 марта.

Как рассказал Кондон, персонажем-геем станет ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста фильма — Гастона (Люк Эванс). «ЛеФу — это тот, кто сначала хочет стать Гастоном, а впоследствии — поцеловать Гастона», — заявил режиссер.

«Это здорово — отдельный сюжет в фильме Disney, посвященный геям», — добавил Кондон.

«Красавица и чудовище» выйдет на экраны 17 марта. Главные роли в ленте исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс. В мюзикле также сыграли Юэн Макгрегор и Эмма Томпсон.

Последний раз Disney экранизировала европейскую сказку «Красавица и чудовище» в 1991 году — тогда на экраны вышел одноименный мультфильм, получивший номинацию на «Оскар».