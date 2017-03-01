Эмма Уотсон объяснила нежелание фотографироваться с поклонниками

Британская актриса Эмма Уотсон заявила, что отказывается делать совместные фотографии с фанатами, потому что это может навредить ее частной жизни. Об этом сообщает NME.

«Если кто-нибудь сделает снимок со мной и опубликует его в сети, он за две секунды ставит маркер на моем точном местоположении в радиусе десяти метров. Все могут увидеть, во что я одета и с кем нахожусь», — объяснила Уотсон.

По словам актрисы, она готова общаться с поклонниками и отвечать на любые вопросы о вселенной «Гарри Поттера». Уотсон добавила, что не отказывает в совместных фотографиях детям.

26-летняя артистка наиболее известна по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Она снялась во всех восьми лентах франшизы. Актриса также появлялась в таких картинах, как «7 дней и ночей с Мэрилин», «Элитное общество», «Ной» и «Затмение». 17 марта на экраны выходит мюзикл «Красавица и чудовище», в котором Уотсон сыграла главную роль.