Эмма Уотсон устроилась на работу к Тому Хэнксу в трейлере «Сферы»

Кинокомпания STX Entertainment опубликовала на своем YouTube-канале новый проморолик фильма «Сфера» (The Circle) с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом в главных ролях.

Фантастический триллер основан на одноименном романе американского писателя Дэйва Эггерса. По сюжету, Мэй Холланд (Уотсон) устраивается работать в интернет-компанию «Сфера», которой управляет бизнесмен Эймон Бейли (Хэнкс). Впоследствии выясняется, что компания устроила тотальную слежку за своими сотрудниками.

В фильме также сыграли Карен Гиллан, Билл Пэкстон и Пэттон Освальт. Режиссером выступил Джеймс Понсольдт (американский сериал «Бесстыдники»). Предыдущий трейлер «Сферы» вышел в начале декабря 2016-го.

Премьера картины намечена на 28 апреля 2017 года.