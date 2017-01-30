В Голливуде раскритиковали иммиграционную политику Трампа

Звезда ситкома «Теория большого взрыва» Саймон Хелберг и актриса из сериала «Вице-президент» Джулия Луис-Дрейфус выступили против указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Знаменитости прокомментировали запрет на въезд мусульман в страну во время церемонии вручения премии Гильдии киноактеров, передает The Hollywood Reporter.

Луис-Дрейфус заявила, что указ президента ужаснул ее, поскольку она сама является дочерью иммигрантов: «Этот запрет — позорный, он противоречит американским ценностям». Артистка была отмечена премией гильдии как лучшая актриса комедийного телесериала.

Хелберг, сыгравший Говарда Воловица в «Теории большого взрыва», появился на церемонии с плакатом «Беженцам рады». Его жена, актриса Жослин Таун, пришла на мероприятие с надписью «Впустите их» на своей груди.

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Актриса Керри Вашингтон приколола к своему платью булавку. По информации издания, это знак солидарности с беженцами.

Церемония награждения Гильдии киноактеров США прошла в Лос-Анджелесе 29 января. Актерами года стали Эмма Стоун и Дензел Вашингтон, в номинации «Лучший актерский состав» победила картина «Скрытые фигуры» (Hidden Figures) режиссера Теодора Мелфи.

27 января Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Он распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Под действие указа попал иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм «Коммивояжер» номинирован на «Оскар». Он не сможет приехать на церемонию вручения премии.