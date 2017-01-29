Режиссер номинированного на «Оскар» фильма попал под действие указа Трампа

Иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм «Коммивояжер» номинирован на «Оскар», не сможет приехать на церемонию вручения премии из-за указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщил в Twitter глава ирано-американского совета Трита Парси.

«Подтверждено: Асгара Фархади из Ирана не пустят в США, чтобы присутствовать на "Оскаре"», — написал он.

Американская академия кинематографических искусств и наук, как передает Associated Press, выразила озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. «Как сторонники деятелей кино и защитники прав человека по всему земному шару, мы считаем чрезвычайно тревожным тот факт, что Асгару Фархади, режиссеру оскароносного фильма из Ирана "Развод Надера и Симин", вместе со съемочной группой и актерами номинированного в этом году на "Оскар" фильма "Коммивояжер" может быть запрещен въезд в страну из-за их религиозных убеждений или страны происхождения», — говорится в заявлении.

Сам Фархади пока не прокомментировал возможность запрета на въезд в США.

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26 января иранская актриса Таране Алидусти, сыгравшая главную роль в «Коммивояжере», заявила, что не приедет на церемонию вручения премии в знак протеста против политики Дональда Трампа. «Запрет Трампа на выдачу виз жителям Ирана — расистский. Неважно, культурное это мероприятие или нет, я не поеду на вручение премии киноакадемии в 2017 году в знак протеста», — сказала она.

«Коммивояжер» режиссера Асгара Фархади номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 89-я церемония вручения премии Академии кинематографических искусств состоится 26 февраля.

Действие указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.