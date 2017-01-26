Иранская актриса отказалась присутствовать на «Оскаре» из-за Трампа

Иранская актриса Таране Алидусти, сыгравшая главную роль в номинированном на «Оскар» фильме «Коммивояжер», заявила, что не приедет на церемонию вручения премии в знак протеста против политики нового президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «Русская служба Би-би-си».

«Запрет Трампа на выдачу виз жителям Ирана — расистский. Неважно, культурное это мероприятие или нет, я не поеду на вручение премии киноакадемии в 2017 году в знак протеста», — сказала актриса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп намерен подписать указ о приостановке выдачи виз для граждан стран с преобладающим мусульманским населением. В число этих стран входит Иран, Ирак, Сирия, Йемен, Ливия, Сомали и Судан.

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«Коммивояжер» режиссера Асгара Фархади номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

89-я церемония вручения «Оскара» состоится 26 февраля. Среди претендентов на премию такие фильмы, как «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла, «Прибытие» Дени Вильнева, «Ограды» Дензела Вашингтона, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи, «Любой ценой» Дэвида Маккензи, «Лев» Гарта Дэвиса, «Манчестер у моря» Кеннета Лонргана, «Лунный свет» Барри Дженкинса и другие.