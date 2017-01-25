В сети появились «честные» постеры номинированных на «Оскар» фильмов

Британский портал Shinzit опубликовал скорректированные версии постеров фильмов, которые получили номинации на премию «Оскар». Подписи на афишах характеризуются прямолинейным описанием представленных картин.

В частности, лента «Ла-Ла Ленд», номинированная рекордные 14 раз, истолкована как «побег от реальности». «Никакого Трампа. Этот фильм лучше, чем твоя жизнь», — заявляют авторы изображения.

В плакате драмы «Манчестер у моря» дизайнеры обыгрывают тему «грустный Аффлек», сравнивая сыгравшего главную роль в картине Кейси Аффлека с его братом Беном, который и стал мемом. «Грустный Аффлек: второй раунд. Кейси Аффлек вступил в игру», — гласит подпись.

«Молчание», режиссер Мартин Скорсезе Фото: theshiznit.co.uk 1 /3

Фильм Мела Гибсона «По соображениям совести», представленный в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучший монтаж», «Лучший монтаж звука» и «Лучшее сведение звука», описан как «основанный на реально интересной статье из Википедии». «От режиссера, который однажды сказал: "во всех войнах в мире виноваты евреи"», — напоминают авторы реальные высказывания Гибсона.

Номинанты на премию «Оскар» были объявлены 24 января. В категории «Лучший фильм» заявлены мюзикл «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла, «Прибытие» Дени Вильнева, «Ограды» Дензела Вашингтона, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи, «Любой ценой» Дэвида Маккензи, «Лев» Гарта Дэвиса, «Манчестер у моря» Кеннета Лонргана и «Лунный свет» Барри Дженкинса.

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

