«Рай» Кончаловского лишили шанса на «Оскар»

Объявлены номинации на кинопремию «Оскар» 2017 года. В список претендентов на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» не попала лента «Рай» Андрея Кончаловского. Прямая трансляция доступна на сайте oscar.com.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» заявлены картины «Моя земля» Мартина Зандвлиета, «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма, «Коммивояжер» Асгара Фархади, «Танна» Бентли Дина и Мартина Батлера и «Тони Эрдманн» Марен Аде.

За звание лучшего актера поборются Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен и Дензел Вашингтон.

В декабре прошлого года сообщалось, что «Рай» Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар». Всего в этой категории были выдвинуты рекордные 85 лент.