Кончаловский прокомментировал отсутствие своего фильма среди номинантов на «Оскар»

Российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что не зависит от премий. Так он отреагировал на то, что его фильм «Рай» не попал в список номинантов на «Оскар», сообщает РИА Новости.

«Смешно думать об этом, столько важных вещей на свете, если бы я жил Голливуде — это было бы важно, но я счастлив, что я не завишу от премий, успех это не премии, а возможность рассказать то, что ты хочешь и с кем хочешь», — сказал кинематографист.

«Рай» вошел в шорт-лист «Оскара», но в окончательном списке номинантов, объявленном 24 января, его не оказалось. Картина, рассказывающая о событиях Второй мировой войны, получила в 2016 году премию Венецианского кинофестиваля за режиссерскую работу.

В 1980-х годах Кончаловский работал в Голливуде, сняв такие картины, как «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом, «Гомер и Эдди» с Вупи Голдберг и «Поезд-беглец» с Джоном Войтом.