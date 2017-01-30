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Эмма Стоун и Дензел Вашингтон завоевали награды Гильдии киноактеров США

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Эмма Стоун
Эмма Стоун

Гильдия киноактеров США назвала лучшим актером года Дензела Вашингтона за главную роль в ленте «Ограды» (Fences). В категории «Лучшая актриса» приз получила Эмма Стоун, сыгравшая в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Об этом сообщается на сайте премии.

Картина «Скрытые фигуры» (Hidden Figures) режиссера Теодора Мелфи победила в номинации «Лучший актерский состав». Фильм рассказывает о трех афроамериканках-математиках, которые участвуют в разработке первой космической программы NASA.

Лучшими исполнителями второго плана гильдия назвала Махершалу Али за роль в ленте «Лунный свет» (Moonlight) и Виолу Дэвис, снявшуюся в картине «Ограды».

Приз в номинации «Лучший актерский состав драматического сериала» получил фантастический хоррор «Очень странные дела» (Stranger Things). За лучший комедийный состав гильдия отметила телесериал «Оранжевый — хит сезона» (Orange Is the New Black).

Гильдия киноактеров США включает более 100 тысяч человек. Премия вручается с 1995 года и входит в число самых престижных наград в мире кино. В 2016 году гильдия присудила звание лучшего актера исполнителю главной роли в фильме «Выживший» Леонардо Ди Каприо.

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