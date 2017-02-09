Гермиону Грейнджер влюбили в Волан-де-Морта в вирусном ролике

Видео: PistolShrimps / YouTube

Из фильма «Красавица и чудовище» и картин о Гарри Поттере смонтировали трейлер, раскрывающий любовные отношения Гермионы Грейнджер и лорда Волан-де-Морта. Видеоролик опубликован на YouTube-канале PistolShrimps.

«Красавица и чудовище» — мюзикл Билла Кондона с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях. Лента выйдет на экраны 17 марта.

Уотсон исполнила роль Гермионы Грейнджер в экранизации романов Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Лорд Волан-де-Морт — темный маг, главный антагонист произведения.