Вышел новый трейлер «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон

Компания Disney выпустила новый трейлер мюзикла «Красавица и чудовище», главную роль в котором исполняет Эмма Уотсон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Disney Movie Trailers.

В картине режиссера Билла Кондона также снимаются Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон, Люк Эванс и Дэн Стивенс. Фильм выйдет на экраны 17 марта 2017 года.

Первый трейлер ленты побил рекорд по количеству просмотров, установленный в сентябре промороликом фильма «На 50 оттенков темнее». За первые 24 часа видео набрало 127,6 миллионов просмотров.

Последний раз Disney экранизировала европейскую сказку «Красавица и чудовище» в 1991 году — тогда на экраны вышел одноименный мультфильм, получивший номинацию на «Оскар».