СМИ узнали о домогательствах карликов-жевунов к звезде «Волшебника страны Оз»

Американская актриса Джуди Гарленд, сыгравшая Дороти в фильме «Волшебник страны Оз» 1939 года, подвергалась сексуальным домогательствам со стороны актеров-карликов во время съемок ленты. Об этом сообщается в книге бывшего мужа артистки Сида Луфта «Джуди и я: моя жизнь с Джуди Гарленд» (Judy and I: My Life with Judy Garland), пишет Daily Mail в пятницу, 10 февраля.

«Эти мужчины были старше 40 лет. Они думали, что им все сойдет с рук, потому что они такие маленькие», — говорится в мемуарах. По словам Луфта, актеры, игравшие в картине жевунов (жителей Голубой страны), неоднократно засовывали руки под юбку Гарленд, которой на момент съемок было 16 лет, и «делали ее жизнь невыносимой».

Луфт умер в 2005 году. Его книга «Джуди и я: моя жизнь с Джуди Гарленд» выйдет в продажу 1 марта 2017-го.

Мюзикл «Волшебник страны Оз» режиссера Виктора Флеминга вышел на экраны в 1939 году. В 1940 году Гарленд получила молодежный «Оскар» за эту ленту и картину «Дети в доспехах». Кроме того, «Волшебник страны Оз» получил «Оскар» за лучшую песню и лучшую музыку, а также был номинирован на премию еще в четырех категориях, включая «Лучший фильм».

Лента неоднократно включалась в рейтинги лучших фильмов ХХ века — по версии Американского киноинститута, журналов Rolling Stone, Village Voice и Sight & Sound. В 2015 году ученые Северо-Западного университета Иллинойса назвали «Волшебника страны Оз» самой влиятельной голливудской картиной.

Джуди Гарленд — американская актриса и певица, лауреат премий «Золотой глобус», «Грэмми», «Тони». Она также снялась в фильмах «Летние гастроли», «Чистокровки не плачут» и «Девушки Зигфелда». Гарленд скончалась в 1969 году на 48-м году жизни.