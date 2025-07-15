В Госдуме призвали обложить китайские автомобили пошлинами

Депутат Гартунг призвал защитить российский рынок от китайских машин пошлинами

Китайские компании захватывают российский авторынок, и отечественных производителей необходимо защитить. В частности, машины из КНР необходимо обложить пошлинами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Мы серьезно отстали технологически, поэтому нужно поощрять наших производителей, которые осваивают полный цикл узлов и агрегатов. Которые нужны для автомобильной промышленности», — констатировал он. Помимо пошлин он также повышать утилизационный сбор.

В целом Гартунг настаивает на том, что сперва необходимо оздоровить экономическую обстановку в стране. Для этого, уверен депутат, необходимо снижать ключевую ставку. «Нам не нужны зарубежные партнеры, мы сами все можем сделать. Мотивировать их локализовать производство не нужно, надо своих мотивировать. Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает», — подытожил он.

О последствиях экспансии китайских машин предупреждают и участники рынка. Например, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев полагает, что это приведет к зависимости от КНР. По словам эксперта, в Россию поступает порядка 20 процентов от всего экспорта автомобилей КНР. Местные автопроизводители не захотят терять этот рынок, поэтому с ним можно вести диалог. «Чтобы защитить отечественное производство, можно ввести квоты или пошлины на импорт автопродукции», — соглашается он с Гартунгом.

Ранее стало известно, что россияне стали менее активно покупать китайские машины.

В России собирают несколько китайских автомобильных марок, включая Haval, Geely и Chery, а также суббренды, такие как Omoda и Exeed. Haval имеет собственный завод в Тульской области, Geely собирает свои модели на заводе "БелДжи" в Белоруссии, а Chery раньше собиралась на «Автоторе» в Калининграде, но производство там приостановлено. В мае 2025 года стало известно, что Chery решила замаскировать китайские авто под российский бренд и таким образом избежать санкций. Речь идет о бренде Tenet.