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19:07, 15 мая 2025Экономика

Chery решила замаскировать китайские авто под российский бренд и избежать санкций

«За рулем»: Под брендом Tenet на заводе в России будут собирать китайские Chery
Вячеслав Агапов

Фото: АО «Чери Автомобили Рус»

В рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между «АГР Холдингом», китайской государственной компанией Defetoo и Минпромторгом, на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут выпускать автомобили под брендом Tenet. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил гендиректор «АГР Холдинга» Алексей Калицев.

По словам топ-менеджера, основу модельного ряда Tenet составят автомобили класса SUV: от компактных кроссоверов до полноприводных моделей класса D. До конца 2025 года на предприятии запустят сборку четыре модели. Они встанут на конвейер с «очень быстрым» переходом от крупноузловой сборки к мелкоузловой, подчеркнул Калицев.

При этом, как отмечают в журнале «За рулем», замаскировать китайские авто под российский бренд решила Chery Именно для ведения бизнеса в России и была создана фирма Defetoo, уверены авторы. Согласно известным ОТТС (одобрение типа транспортного средства), где дается полное техническое описание конкретной модели, они сделали вывод, что новинки Tenet — перелицованные Chery

  • Tenet 32T — Chery Tiggo 7L
  • Tenet 3XT — Chery Tiggo 4
  • Tenet 31T — Chery Tiggo 8 Pro Max
  • Tenet D-класса — Chery Tiggo 9

«Эту версию подтверждает и сама бизнес-модель "АГР Холдинг": на двух других своих автомобильных заводах под Санкт-Петербургом компания выпускает популярные машины Hyundai и Kia, но под собственным брендом Solaris», — добавили в «За рулем».

Ранее о попытке Chery избежать рисков вторичных санкций, запуская сторонние бренды, сообщал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Я думаю, что это тот самый бренд, который нам обещали, по сути, это Chery. Это такой шаг Chery, видимо, против вторичных санкций: какую-то из своих моделей по производству разместить на территории Российской Федерации. И полагаю, что в дальнейшем она будет локализовываться и, соответственно, составит конкуренцию другим российским брендам. И эту машину можно будет уже закупать госорганам, собственно говоря», — пояснил он.

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Группа компаний «АГР» заявила о запуске в России нового автомобильного бренда под названием Tenet 12 февраля. Тогда было обнародовано изображение автомобиля, скрытого под полотном. В чертах кроссовера угадывается кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

Первые кадры автомобилей Tenet с завода в Калужской области опубликовал губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По словам Шапши, серийный выпуск автомобилей ожидается уже во втором квартале 2025 года. «Предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации — от крупноузловой сборки до производства полного цикла», — подчеркнул он.

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