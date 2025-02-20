Российские автомобили Tenet впервые сняли на фото

Губернатор Шапша опубликовал первое фото российского автомобиля TENET

В сети появились первые кадры автомобилей нового российского бренда TENET. Фото с завода в Калужской области опубликовал губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По словам политика, сейчас начинается подготовка к запуску производства, предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации.

По словам Шапши, серийный выпуск автомобилей ожидается уже во втором квартале 2025 года.

Группа компаний «АГР» заявила о запуске в России нового автомобильного бренда под названием TENET 12 февраля. Тогда было обнародовано изображение автомобиля, скрытого под полотном. Некоторые черты машины похожи на детали кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max.

Группе компаний, которая в 2023 году переименовалась из ООО «Фольксваген Груп Рус» в ООО «АГР», принадлежат заводы по выпуску автомобилей и двигателей в Калуге (экс-завод Volkswagen), предприятия по производству автомобилей в Санкт-Петербурге (бывший Hyundai) и склад запчастей и аксессуаров в подмосковном Чехове.