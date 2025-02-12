В России появился новый автомобильный бренд

Группа компаний «АГР» анонсировала появление в РФ автомобильного бренда Tenet

Группа компаний «АГР» заявила о запуске в России нового автомобильного бренда под названием Tenet. Анонс опубликован на официальном сайте компании.

Подробностей о новых автомобиля пока не раскрывают. Аналогично не сообщают о заводе, на котором будут выпускаться машины и о примерной ценовой категории. Все, что обнародовала компания — изображение автомобиля, скрытого под полотном ткани. Однако некоторые черты машины похожи на детали кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max.

Группе компаний, которая в 2023 году переименовалась из ООО «Фольксваген Груп Рус» в ООО «АГР», принадлежат заводы по выпуску автомобилей и двигателей в Калуге (экс-завод Volkswagen), предприятия по производству автомобилей в Санкт-Петербурге (бывший Hyundai) и склад запчастей и аксессуаров в подмосковном Чехове.

Компания AGR Automotive Group объявила о запуске производства нового бренда автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai в Петербурге в феврале 2024 года. Новый аналог Kia Rio X — Solaris KRX решили начать выпускать с осени 2024-го.