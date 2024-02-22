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15:53, 22 февраля 2024Экономика

В России запустят производство нового бренда Solaris

Компания AGR объявила о выпуске в Петербурге автомобилей под брендом Solaris

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Российская компания AGR Automotive Group, ранее выкупившая бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге и переименовавшая его в «Автомобильный завод АГР», объявила о запуске производства нового бренда автомобилей Solaris. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишут «Известия».

В модельный ряд включены четыре позиции: седан HS, компактный кроссовер HC, седан KRS и хэтчбек KRX. Представленные компанией изображения автомобилей полностью повторяют популярные в России модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Ранее эти модели выпускались на заводе, однако в компании не объяснили, как новое производство будет связано с бывшими владельцами предприятия, в том числе откуда будут поступать комплектующие. Тем не менее после продажи концерн Hyundai больше не несет юридической ответственности за автомобили, так как те собраны не под его контролем.

Ранее сообщалось, что гендиректором «Автозавода АГР» назначен Алексей Калицев, который ранее занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ». Группа AGR является дочерней компанией «Арт-финанса», также владеющего бывшим заводом Volkswagen в Калуге.

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