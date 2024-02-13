Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге переименовали

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге стал «Автомобильным заводом АГР»

Автомобильный завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший южнокорейскому концерну Hyundai, но проданный российской компании «Арт-финанс», переименован в «Автомобильный завод АГР». Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает ТАСС.

Гендиректором предприятия (сокращенное название — «Автозавод АГР») стал Алексей Калицев, ранее занимавший руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ» и отвечавший за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. С 2017 года он был управляющим директором «Хэндэ мотор СНГ».

Группа АГР является дочерней компанией «Арт-финанса», также владеющего бывшим заводом Volkswagen в Калуге. О закрытии сделки по покупке стало известно в январе. Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что серийное производство на площадке начнут во втором квартале 2024 года, но не уточнил, о каких моделях идет речь.

В конце 2023-го издание «Коммерсантъ» подсчитало, что почти два года спустя после начала боевых действий на Украине и введения санкций в отношении российского автопрома в стране по-прежнему простаивает половина производственных площадок.