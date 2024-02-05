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14:35, 5 февраля 2024Экономика

Названы сроки запуска производства на бывшем заводе Hyundai

Мантуров: производство на бывшем заводе Hyundai начнется во втором квартале

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начнется уже во втором квартале 2024 года. Такие сроки запуска назвал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

«Уже производить серийные автомобили начнут во втором квартале этого года. Мы рассчитываем, что это будет уже в ближайшее время», — рассказал он в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

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26 января стало известно о закрытии сделки по приобретению завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР Hyundai) в Санкт-Петербурге, новым владельцем стала компания «Арт-Финанс». Глава фирмы Алексей Калицев с 2010-го по начало 2024-го занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ», которая отвечала за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. «Арт-Финанс» также ранее приобрела второй автозавод — бывший завод GM.

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