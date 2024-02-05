Названы сроки запуска производства на бывшем заводе Hyundai

Мантуров: производство на бывшем заводе Hyundai начнется во втором квартале

Производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге начнется уже во втором квартале 2024 года. Такие сроки запуска назвал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

«Уже производить серийные автомобили начнут во втором квартале этого года. Мы рассчитываем, что это будет уже в ближайшее время», — рассказал он в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

26 января стало известно о закрытии сделки по приобретению завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР Hyundai) в Санкт-Петербурге, новым владельцем стала компания «Арт-Финанс». Глава фирмы Алексей Калицев с 2010-го по начало 2024-го занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ», которая отвечала за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. «Арт-Финанс» также ранее приобрела второй автозавод — бывший завод GM.