Стала известна судьба бывшего завода Hyundai в России

Аналитик Кадаков: производство на бывшем заводе Hyundai может начаться в феврале

Производство машин на бывшем заводе Hyundai в России может начаться в течение ближайших нескольких недель, то есть в феврале 2024 года. Об этом заявил автомобильный эксперт Максим Кадаков, его слова приводит РИА Новости.

Новым владельцем автомобильного завода стала компания «Арт-Финанс». Кадаков допустил, что при новом собственнике на предприятии продолжат собирать машины Solaris, Creta и Rio. Суммарное количество доступных машкомплектов он оценил в 50-70 тысяч единиц. При этом сборка будет происходить на постепенной основе, а логотип выпускаемых автомобилей может измениться, заключил аналитик.

О закрытии сделки по приобретению завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР Hyundai) в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. Помимо этого предприятия в собственности «Арт-Финанс» также оказался бывший завод GM. Глава компании Алексей Калицев с 2010-го по начало 2024-го занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ», которая отвечала за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на экспертов ВТБ и «Открытие Авто» сообщила, что по итогам 2023 года автомобили Hyundai оказались в числе лидеров продаж на российском рынке среди иностранных брендов. Благодаря параллельному импорту их реализация достигла уровня в 26 тысяч единиц. По этому показателю машины Hyundai уступили лишь Kia (34 тысяч проданных автомобилей).