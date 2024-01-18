Российскому авторынку предрекли существенный рост

ВТБ: российский авторынок в 2024 году вырастет до 1,4-1,5 миллиона штук

Российский авторынок в 2024 году может вырасти до 1,4-1,5 миллиона штук. Об этом со ссылкой на экспертов ВТБ и «Открытие Авто» пишут «Известия».

По мнению специалистов ВТБ, рост мог бы быть более существенным — до 2 миллионов продаж. Однако этому могут помешать увеличение ставок по автокредитам и продолжающееся подорожание самих машин, предрекли они.

Прошедший декабрь стал рекордным по количеству проданных авто (128,9 тысячи), а результат за весь год стал выше аналогичного показателя 2022 года на 440 тысяч штук и составил 1,13 млн легковых и LCV автомобилей. Лидером российского рынка традиционно стала Lada с результатом 352,6 тысячи машин. По сравнению с 2022 годом продажи подскочили сразу на 87 процентов, но относительного 2021 — только на один процент. Рекорд продаж был достигнут в прошлом году по модели Granta — 206,1 тысячи штук. Вседорожников Niva было реализовано 92 тысячи, еще 49,3 тысячи машин пришлось на Vesta.

В исследовании отмечается и рост продаж «Москвичей» на фоне появления в линейке второй модели и существенных скидок. За год дилерам было продано 15 тысяч авто, из них 13 тысяч нашли своих владельцев. Суммарно на УАЗ, ГАЗ, «Соллерс» и Evolute в 2023 году пришлось около 104 тысяч машин, подсчитали эксперты.

Благодаря параллельному импорту в лидерах продаж среди иностранных брендов остались Kia (34 тысяч автомобилей), Hyundai (26 тысяч) и Toyota (22 тысячи), однако по сравнению с прошлым годом каждая из марок показала двузначное падение продаж. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году в топ-10 не останется ни один из привычных иностранных производителей.

Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая считает, что в январе-феврале 2024 года от авторынка не стоит ждать декабрьских темпов. «Морозы, ударившие по активности многих клиентов в мегаполисах в первой декаде января, и затяжные праздники не позволят рынку выйти больше, чем на 60-65 тысяч сделок», — отметила она. Эксперт также предположила, что данный период может быть выгодным для приобретения китайского автомобиля, так как в данный момент многие склады переполнены машинами из КНР, и дилеры готовы предоставить скидки.

О том, что продавцы вынуждены предлагать различные акции из-за рекордной заполненности складов ранее заявил президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам в январе стоки по китайским новым машинам выросли до максимума с начала 2022 года и стали достигать двухмесячные объемы продаж. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал, что сейчас на складах дилера находится 4520 автомобилей, в то время как средний показатель за прошедший год составляет 4339 машин.