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08:24, 18 января 2024Экономика

Автодилеры стали чаще предлагать россиянам скидки из-за заполненных складов

«Ведомости»: заполненные склады вынудили автодилеров чаще предлагать скидки

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Автодилеры в России стали чаще предлагать скидки на новые легковые автомобили. Об этом со ссылкой на ретейлеров сообщает газета «Ведомости».

Продавцы вынуждены предлагать различные акции из-за рекордной заполненности складов — в январе стоки по китайским новым машинам выросли до максимума с начала 2022 года и стали достигать двухмесячные объемы продаж. У дилера отечественных машин «БН-моторс» «перегруз» по Lada Vesta вдвое меньше, добавил президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин

По словам директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, сейчас на складах дилера находится 4520 автомобилей, в то время как средний показатель за прошедший год составляет 4339 машин. Это связано с желанием брендов из КНР максимально загрузить склады дилеров, объяснил он.

Чтобы продолжать продавать автомобили, многие бренды, как Chery, Exeed и Haval начали предлагать различные акции уже в декабре. «Они начали понимать, что рынка всем не хватает и приходится где-то демпинговать», — пояснил эксперт.

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Покупательская активность в России снижается из-за повышения ключевой ставки и индексации утилизационного сбора. При этом дилерам продолжают поступать автомобили, заказанные в середине 2023 года. До тех пор, пока объемы импорта не скорректируют, российские продавцы будут получать больше машин, чем могут продать, и это будет давить на дилерскую маржу, добавил Подщеколдин.

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, в акции для покупателей дают результат: продажи в январе 2024 года выше прошлогодних показателей. Клиенты понимают, что как только дилерские склады освободятся под новые поставки, скидочные программы будут свернуты, пояснил он.

Популярность китайских автомобилей в России начала расти из-за ухода с рынка западных брендов. За 9 месяцев 2023 года в стране было продано 406,5 тысячи китайских машин, показатели выросли в 4,8 раза. Однако в последние месяцы на складах российских дилеров скопилось значительное число нераспроданных автомобилей из КНР — их количество на начало декабря составило 175 тысяч. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин объяснил тенденцию тем, что в Китае автомобили стоят в два раза дешевле, но на цену в России влияет политика государства. В стоимость заложены доставка и различные сборы, в том числе утилизационный, пояснил он.

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