В России начали накапливаться китайские машины

«Автостат»: запасы китайских машин на складах в России достигли 175 тысяч

По итогам первых девяти месяцев года запас нераспроданных автомобилей китайских брендов на складах российских дилеров достиг 175 тысяч. Об этом на конференции консалтинговой компании «Автобосс», посвященной китайскому автопрому, рассказал исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов, передает РБК.

По его словам, в указанный период было продано 406,5 тысячи китайских машин, в то время как ввезено 428,5 тысячи, а собрано на автозаводах внутри страны (Haval, «Автотор») 153,4 тысячи. Показатели выросли в 4,8 раза, 3,8 раза и 6,6 раза соответственно.

Удалов напомнил, что в 2022 году наблюдалась обратная картина, то есть запасов автомобилей не хватало, а теперь производителям надо будет конкурировать за покупателя. Вместе с тем специалисты агентства полагают, что текущий уровень продаж в 110 тысяч автомобилей в месяц в ближайшее время удержать не получится.

На ситуацию влияет уменьшение числа выданных кредитов, что связано с ростом ключевой ставки, а также повышение утилизационного сбора, что приведет к новому росту цен. Эксперт предположил, что в декабре показатели традиционно будут неплохими, а вот дальше, как минимум в январе и феврале, продажи пойдут вниз.

Несмотря на рост запасов на складах, в «Автостате» не ожидают снижения цен. В сентябре-октябре средняя стоимость автомобилей достигла трех миллионов рублей, при этом в 1,2 миллиона обойдется российский, а в 3,4 миллиона китайский. Спецификой авторынка остается почти пустующий сегмент автомобилей ценой от миллиона до 2,5 миллиона рублей.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин указал, что в Китае эти автомобили стоят в два раза дешевле, но на цену в России влияют доставка и различные сборы, в том числе утилизационный. По его оценке, высокие цены на автомобили определяются политикой государства.

Директор розничных продаж автодилера «Авилон» Илья Петров подтвердил, что предпосылок для снижения цен нет, а их размер зависит от многих факторов, и в первую очередь от курса рубля в следующем году. Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич предсказывает две волны подорожания — в декабре и в начале года.

Ранее опрошенные Autonews участники рынка предположили, что в 2024 году стоимость китайских автомобилей может упасть на 10-15 процентов из-за роста конкуренции и планов производителей нарастить продажи.