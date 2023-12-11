Россиян призвали не торопиться с покупкой китайских машин

Autonews: цены на китайские машины в России могут упасть на 10-15 % в 2024 году

Россиянам не стоит спешить с покупкой китайских автомобилей, в следующем году их стоимость может снизиться в среднем на 10-15 процентов. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на участников рынка.

По мнению экспертов, конец 2023 года — не самое подходящее время для покупки китайских машин. В следующем году китайские производители могут пойти на существенные ценовые уступки на фоне наращивания конкуренции в борьбе за потенциального российского покупателя. Кроме того, цены на такие машины на отечественном рынке могут также снизиться из-за планов китайских компаний увеличить объемы продаж. По этим причинам россиянам следует подождать и воспользоваться благоприятной ситуацией, уточнили аналитики.

Согласно подсчетам руководителя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, в 2024 году объемы продаж китайских машин на российском рынке могут увеличиться вдвое в сравнении с 2023-м. Речь идет об увеличении показателя примерно до 1,2 миллиона машин. На этом фоне Мосеев отметил, что без изменения ценовой политики осуществить масштабные планы китайским производителям будет крайне трудно. Более того, подчеркнул аналитик, с учетом резкого удорожания автокредитов спрос на машины из КНР в России может существенно сократиться. «Инструментов для снижения цен [у китайских производителей] нет. Остается только резко демпинговать», — пришел к выводу эксперт.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на статистические данные аналитического агентства «Автостат» сообщило о замедлении продаж китайских машин в России. По итогам сентября доля продаж подобных автомобилей на российском рынке сократилась до 53 процентов, хотя в августе составляла 56 процентов. Падение доли китайских машин эксперты связали с восстановлением выпуска российских автобрендов после ухода с рынка ряда западных производителей.