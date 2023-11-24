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19:47, 24 ноября 2023Экономика

Стало известно о замедлении продаж китайских машин в России

Reuters: доля продаж китайских машин в России опустилась до 53 % в сентябре

Фото: Unsplash

По итогам сентября 2023 года доля продаж китайских автомобилей на российском рынке опустилась до отметки в 53 процента, хотя в августе находилась на пиковом уровне в 56 процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные аналитического агентства «Автостат».

В статистику вошли как импортированные автомобили из КНР, так и произведенные на территории России. Падение доли продаж машин из КНР на авторынке РФ аналитики связали с восстановлением объемов выпуска российскими производителями после ухода ряда западных брендов. В то же время доля китайских авто на российском рынке продолжает удерживаться значительно выше уровня, существовавшего до февраля 2022 года. Тогда показатель оценивался ниже десяти процентов.

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Динамику подтверждают и данные китайской таможни. Так, с января по октябрь 2023 года Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей. Объем ввоза за этот период времени достиг 9,4 миллиарда долларов в денежном выражении. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года экспорт машин из КНР в Россию оказался почти в девять раз ниже и составил лишь 1,1 миллиарда.

Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин допустил подорожание китайских автомобилей в России на фоне укрепления курса юаня к ведущим мировым валютам. При этом с начала 2023 года стоимость подобных машин в РФ уже увеличилась в среднем на пять-семь процентов, а за последние несколько лет — на 30-40 процентов.

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      Анатолий Акулов
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