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12:24, 4 октября 2023Экономика

В России допустили подорожание китайских автомобилей

Глава РОАД Подщеколдин: китайские авто могут подорожать на фоне укрепления юаня

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Укрепление юаня может привести к удорожанию китайских автомобилей, предупредил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Его слова приводит «Российская газета».

С начала 2023 года стоимость подобных машин в России увеличилась в среднем на пять-семь процентов. Однако дальнейшее усиление биржевых позиций национальной валюты КНР способно взвинтить цены на китайские авто еще больше. Это объясняется тем, что контракты на поставки иномарок оплачиваются исключительно в валюте, уточнил Подщеколдин.

За последние несколько лет стоимость китайских автомобилей в России выросла на 30-40 процентов. Подобная динамика была обусловлена в том числе значительным укреплением юаня. «Если полтора-два года назад курс был девять рублей за юань, то сегодня он уже — 13,6 рубля за юань», — посетовал он.

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Возможное удорожание китайских автомобилей, доля которых на рынке РФ достигла 60 процентов, может негативным образом сказаться на спросе россиян. К настоящему времени средняя цена новой иномарки в стране уже подобралась к уровню в 2,7 миллиона рублей. «Люди не готовы и без того по высоким ценам брать автомобиль», — заключил Подщеколдин.

В середине июля Bloomberg со ссылкой на данные таможенных органов КНР сообщил, что Россия стала крупнейшим зарубежным рынком для китайских авто. С января по май Китай экспортировал в РФ рекордные 287 тысяч новых автомобилей, хотя в прошлом году завез лишь около 162 тысяч машин. Второе место по импорту китайских авто заняла Мексика, которая приобрела 159 тысяч автомобилей из КНР, а тройку лидеров замкнула Бельгия с показателем в 120 тысяч машин.

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    Анатолий Акулов
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