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02:16, 13 июля 2023Экономика

Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей

Россия с начала года стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР

Фото: Reuters

Россия стала крупнейшим зарубежным рынком для китайских авто. По количеству ввезенных с начала 2023 года новых машин из КНР РФ почти в два раза опережает другие, в которые осуществляются поставки. Об сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможенных органов КНР и Китайской ассоциации автопроизводителей.

По данным агентства, с января по май Китай экспортировал в Россию 287 тысяч новых автомобилей. Это рекордный показатель — за прошлый год в Россию было ввезено из Китая около 162 тысяч машин.

Второе место по этому показателю занимает Мексика, куда с начала года было экспортировано из Китая 159 тысяч автомобилей. На третьем месте оказалась Бельгия (120 тысяч авто).

Уточняется, что ведущие позиции в экспорте машин в Россию занимают Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor. Это подтверждается результатами продаж.

Ранее россиянам описали портрет усредненного россиянина, который приобрел новый автомобиль китайской марки. Согласно анализу, это мужчина 35-40 лет, живущий в экономически развитой европейской части России, который взял машину в кредит.

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    Екатерина Подвигина
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