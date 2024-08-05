Названы сроки начала производства нового аналога Hyundai в России

Производство аналога Hyundai Creta возобновят в Петербурге в сентябре

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, где сейчас сходят с конвейера аналоги Hyundai Solaris под названием Solaris HS, с сентября начнут выпускать вторую модель производителя под названием Solaris HC (Hyundai Creta). Об этом сообщает Telegtam-канал «Русский автомобиль etc».

По его данным, на предприятии сейчас выпускается по 100 машин в сутки, а упомянутые выше модели в указанные сроки дополнит также аналог Kia Rio X — Solaris KRX.

Компания AGR Automotive Group заявила о запуске производства нового бренда автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai в Петербурге в феврале 2024 года. Это произошло вскоре после того, как стало известно о закрытии сделки по приобретению завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР Hyundai).

Аналоги Hyundai Solaris и Hyundai Creta в базовой комплектации тогда оценили в 2,01 и 2,49 миллиона рублей соответственно.