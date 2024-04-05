Названы цены на аналоги Hyundai Solaris в России

AGR: Solaris HS в базовой комплектации будет стоить в России от 2 млн рублей

Автомобили Solaris, которые собираются на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, будут стоить от двух миллионов рублей. Официальные цены на аналоги Hyundai и Kia в России назвала AGR Automotive Group (ООО «АГР»).

Аналог Hyundai Solaris, Solaris HS в базовой комплектации с мотором объемом 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил и механической коробкой переключения передач обойдется покупателям в 2,01 миллиона рублей. В самой дорогой версии Sportline Elegance седан с более мощным мотором и автоматической коробкой будет стоить 2,21 миллиона рублей.

Аналог Hyundai Creta, Solaris HC в комплектации Classic оценили в 2,49 миллиона рублей. Кроссовер оснащен двигателем 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы и АКПП. Полноприводный автомобиль будет стоить на 18 тысяч рублей дороже. В максимальной комплектации машина обойдется в 2,82 миллиона рублей.

Аналог Kia Rio под названием KRS продается в трех версиях с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической коробкой переключения передач. Его стоимость составит от 2,038 до 2,17 миллиона рублей. Аналог Rio X-Line, Solaris KRX продается в пяти версиях, его стоимость составит от 2,06 до 2,34 миллиона рублей.

О закрытии сделки по приобретению завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР Hyundai) в Санкт-Петербурге стало известно в конце января. Помимо этого предприятия в собственности «Арт-Финанс» также оказался бывший завод GM.

Компания AGR Automotive Group заявила о запуске производства нового бренда автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai в Петербурге в феврале 2024 года. В компании не объяснили, как новое производство будет связано с бывшими владельцами предприятия, в том числе откуда будут поступать комплектующие.