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10:49, 9 июля 2025Экономика

Китайские автомобили разочаровали россиян

«АвтоВзгляд»: Россияне расхотели покупать китайские автомобили
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россияне активно покупали китайские автомобили, несмотря на их качество, до тех пор, пока те оставались дешевыми. Однако, как только эти транспортные средства перестали быть, интерес к ним резко снизился. Об этом сообщил портал «АвтоВзгляд».

Теперь продажа нового двухгодовалого «китайца» стала крайне непростой задачей. Дилеры рассказывают, что сегодняшний дисконт на эти машины составляет порой едва ли не 40 процентов от первоначальной стоимости, однако покупателей нет. Средний простой подержанного китайского автомобиля, принятого по trade-in, превышает 180 дней. О том, насколько скверная сложилась ситуация, свидетельствует тот факт, что на российских складах скопилось до 200 тысяч нераспроданных экземпляров, среди которых есть даже модели 2023 года выпуска.

Ранее появился прогноз, что по итогам этого года суммарные объемы экспорта китайских машин в Россию могут упасть на 15 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Немаловажную роль в этом сыграют и регулярное повышение утильсбора, и значительные масштабы затоваривания на российском авторынке.

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