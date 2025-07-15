В Госдуме разъяснили необходимость введения пошлин на китайские автомобили

Депутат Гартунг призвал создать в России условия для роста производства машин

Чтобы защитить российский рынок от засилья китайских автомобилей, необходимо сначала оздоровить отечественную экономику. Об этом в беседе в «Лентой.ру» заявил председатель комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

В частности, нужно снизить ключевую ставку, чтобы у отечественных производителей были кредитные ресурсы по тем же ставкам, что у китайцев. «Кроме того, в Китае ниже издержки, потому что если производить миллион штук какого-то узла или агрегата, то его себестоимость будет значительно ниже, чем если производить его в количестве 10 тысяч штук. Поэтому надо в России создавать условия для роста объемов производства», — указал депутат.

Что касается введения пошлин, то, отметил Гартунг, это общемировая практика. «Так защищаются от китайских автомобилей США и Европа. Можно вводить пошлины или утилизационный сбор, как это у нас делается сейчас», — сказал депутат. В своем Telegram-канале Гартунг отметил, что без поддержки локализации, без выравнивания экономических условий они просто лягут в цену товара.