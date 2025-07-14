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23:23, 14 июля 2025Россия

Движение на части зеленой ветки приостановили в московском метро

Движение от «Белорусской» до «Театральной» приостановили в московском метро
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

На Замоскворецкой линии московского метро приостановили движение от «Белорусской» до «Театральной». Об этом сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

В обратном направлении составы едут с увеличенными интервалами, указали в ведомстве. До этого там сообщали, что на центральном участке линии метро увеличены интервалы движения из-за человека на путях.

Позже в ведомстве отметили, что движение восстановлено и находится в графике.

Ранее стало известно, что Сокольническую линию столичного метрополитена продлят на северо-восток Москвы. Как отмечалось, в новый участок протяженностью 8,5 километра войдут станции «МГСУ» и «Ярославская». Кроме того, в июне московский градоначальник обозначил сроки открытия Рублево-Архангельской ветки метро.

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