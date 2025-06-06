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14:00, 6 июня 2025Экономика

Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы

Заммэра Ефимов: Красную ветку метро продлят на северо-восток Москвы
Виктория Клабукова

Фото: A.Savin / Wikimedia

Началось проектирование нового участка Сокольнической линии московского метрополитена. Красную ветку продлят на северо-восток столицы, рассказал заммэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Его цитирует пресс-служба столичной администрации.

Протяженность нового участка Сокольнической линии составит 8,5 километра. В него войдут станции «МГСУ» и «Ярославская». На данный момент ближайшей для жителей Ярославского района Москвы остается станция «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. Время подъезда к станции в часы пик планируют сократить с получаса до пяти-десяти минут. Планировка территории ведется с учетом всех экологических аспектов, ведь линия будет проходить под национальным парком «Лосиный Остров».

Ранее глава Москвы Сергей Собянин назвал сроки открытия Рублево-Архангельской ветки метро. Первый участок линии от «Шелепихи» до «Бульвара Генерала Карбышева» запустят в конце 2026 года. На начало июня участок готов более чем на 60 процентов.

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