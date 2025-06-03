Собянин назвал сроки открытия новой линии московского метро

Собянин: Первый участок Рублево-Архангельской ветки запустят в конце 2026-го

Первый участок Рублево-Архангельской ветки запустят в конце 2026 года. Сроки открытия новой линии назвал глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, станция «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии, которая входит в первый участок ветки от «Шелепихи» до «Бульвара Генерала Карбышева», на данный момент готова более чем на 60 процентов. После ее появления добраться до «Москва-Сити» можно будет в два раза быстрее.

«На данный момент завершена проходка тоннелей на участке "Звенигородская" — "Бульвар Генерала Карбышева". В августе планируем достроить левый тоннель на участке "Шелепиха" — "Звенигородская". Правый уже готов. В ближайшее время закончим проходку большого тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор". Также в этом году начали строить тоннели между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща"», — поделился информацией Собянин. Он добавил, что в данный момент возводятся восемь станций на всех трех участках Рублево-Архангельской линии.

Ранее появилась информация о том, что с 7 по 8 июня в столице временно приостановят движение между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьской» Калужско-Рижской линии.