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19:31, 22 мая 2025Экономика

В Москве закроют несколько станций метро

В Москве временно закроют участок метро от «Новых Черемушек» до «Октябрьской»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

В Москве временно закроют участок метро от станции «Новые Черемушки» до станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.

Ограничение будет действовать с 31 мая по 1 июня, а также с 7 июня по 8 июня. В период приостановки движения поездов вдоль закрытого участка запустят бесплатные автобусы. Решение временно закрыть станции связано со строительством пересадки на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии.

Ранее вестибюль станции метро «Арбатская» в Москве превратили в гигантский торт. Появление необычного украшения было приурочено к 90-летию Московского метрополитена.

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