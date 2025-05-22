В Москве закроют несколько станций метро

В Москве временно закроют участок метро от «Новых Черемушек» до «Октябрьской»

В Москве временно закроют участок метро от станции «Новые Черемушки» до станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.

Ограничение будет действовать с 31 мая по 1 июня, а также с 7 июня по 8 июня. В период приостановки движения поездов вдоль закрытого участка запустят бесплатные автобусы. Решение временно закрыть станции связано со строительством пересадки на будущую станцию «Академическая» Троицкой линии.

Ранее вестибюль станции метро «Арбатская» в Москве превратили в гигантский торт. Появление необычного украшения было приурочено к 90-летию Московского метрополитена.