Станция метро в Москве превратилась в гигантский торт

Вестибюль станции «Арбатская» в Москве превратили в торт

Станцию метро «Арбатская» Филевской линии в столице украсили необычным декором к 90-летию Московского метрополитена. Об этом пишет «Агентство городских новостей Москва».

Вестибюль «Арбатской» превратили в гигантский праздничный торт. Теперь вход в метро выглядит как кусок лакомств, покрытый глазурью и украшенный зажженными свечами. Две из них имеют форму цифры 90.

Ранее стали известны подробности об оформлении новых станций метро в Москве, которые откроются в 2025 году. Всего карта столичного метрополитена пополнится четырьмя станциями на новой Троицкой линии. Они отличатся современным дизайном благодаря новейшим материалам — алюминиевым сотовым панелям.