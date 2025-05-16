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17:10, 16 мая 2025Экономика

Станция метро в Москве превратилась в гигантский торт

Вестибюль станции «Арбатская» в Москве превратили в торт
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Станцию метро «Арбатская» Филевской линии в столице украсили необычным декором к 90-летию Московского метрополитена. Об этом пишет «Агентство городских новостей Москва».

Вестибюль «Арбатской» превратили в гигантский праздничный торт. Теперь вход в метро выглядит как кусок лакомств, покрытый глазурью и украшенный зажженными свечами. Две из них имеют форму цифры 90.

Ранее стали известны подробности об оформлении новых станций метро в Москве, которые откроются в 2025 году. Всего карта столичного метрополитена пополнится четырьмя станциями на новой Троицкой линии. Они отличатся современным дизайном благодаря новейшим материалам — алюминиевым сотовым панелям.

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