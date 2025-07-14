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23:06, 14 июля 2025Спорт

Американская рэперша обвинила Макгрегора в домогательствах

Американская рэперша Бэнкс обвинила бойца MMA Макгрегора в домогательствах
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс на своей странице в социальной сети X обвинила ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора в домогательствах.

Певица заявила, что Макгрегор отправил ей свои интимные фотографии, на которых он был запечатлен полностью голым. «Как ты вообще собирался сексуально домогаться меня, а потом угрожать, чтобы я никому не рассказывала?» — обратилась к Макгрегору она.

В ноябре 2024 года Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Его обязали выплатить потерпевшей 250 тысяч евро.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

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