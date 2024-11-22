Бойца MMA Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.

Спортсмена обязали выплатить пострадавшей Никите Хэнд 250 тысяч евро в качестве компенсации. Решение было принято судом присяжных после более чем шестичасового обсуждения.

Инцидент произошел в 2018 году в Дублине. В ходе слушаний Макгрегор отверг обвинения, но признался, что они в тот момент употребляли наркотики.

36-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Он получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.