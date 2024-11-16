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15:53, 16 ноября 2024Спорт

Макгрегор признался в употреблении наркотиков

Ирландский боец MMA Макгрегор признался в суде в употреблении кокаина
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор признался в употреблении наркотиков. Об этом сообщает Express U.S.

Макгрегор выступил в суде по делу об изнасиловании, в котором его обвинила Никита Хэнд. По словам девушки, это произошло в дублинском отеле в декабре 2018 года.

Боец отрицает обвинения и заявил о своей невиновности. Во время судебного заседания Макгрегор сообщил, что он и девушка употребляли в ту ночь кокаин, а секс был добровольным.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Он получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.

36-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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