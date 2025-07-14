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23:34, 14 июля 2025Мир

Причину передачи Германией Украине батареи Patriot раскрыли

WP: Германия передаст Украине батареи Patriot, приобретя замену у США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jens Buttner / Reuters

Германия передаст Украине несколько батарей зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot из-за приобретения новых комплексов у США. Причину раскрыло издание Washington Post (WP) со ссылкой на источник в Белом доме.

«Германия отправит на Украину батареи противовоздушной обороны Patriot, поскольку приобретает замену у Соединенных Штатов», — рассказал собеседник газеты.

Также издание сообщило, что 14 июля состоится встреча министра обороны Германии Бориса Писториуса с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины купят Германия и Норвегия. Подчеркивалось, что Германия готова оплатить два Patriot, Норвегия — один.

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