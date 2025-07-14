Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 14 июля 2025Мир

Германия и Норвегия закупят Украине Patriot

Президент Зеленский: Германия и Норвегия закупят Украине Patriot
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины купят Германия и Норвегия. Заявление прозвучало в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Я благодарен нашей команде, благодарен Соединенным Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины», — отметил он.

Подчеркивалось, что Германия готова оплатить два Patriot, Норвегия — один.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, рассматривается возможность поставки 17 таких комплексов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?

    Овечкин назвал бога футбола

    Появились подробности саммита в Турции с участием России

    ВСУ обвинили в нерациональном использовали системы Patriot

    Германия и Норвегия закупят Украине Patriot

    В ООН оценили антироссийские рестрикции США

    Нефтяные отходы превратили в настоящую керамику в России

    Стали известны дата и место отпевания режиссера Мороза

    На Западе раскритиковали британские СМИ после статей о Путине

    Звезда «Эйфории» станет новой девушкой Джеймса Бонда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости