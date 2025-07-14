Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:03, 14 июля 2025Бывший СССР

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и назвал беседу очень хорошей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американский коллегой Дональдом Трампом и назвал беседу очень хорошей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале.

Политик поблагодарил главу Белого дома за готовность поддерживать Украину. «Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону. Обсудили с президентом необходимые средства и решения, чтобы дать людям больше защиты от российских ударов и укрепить наши позиции», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву.

До этого Трамп пообещал рассмотреть обращение Украины о передаче систем зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако, по его словам, это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

    Американская рэперша обвинила Макгрегора в домогательствах

    Военблогер сообщил о продвижении ВС России в зоне СВО

    В НАТО заявили об ожидании реакции Путина на заявления Трампа

    Влияние заявлений Трампа на отношения России и США оценили

    Закат в цветах российского флага заметили в Казани

    Сообщения о побеге российских пленных связали с работой украинского ЦИПсО

    США заявили о прекращении безвозмездного финансирования военной помощи Украине

    Журналист Карлсон призвал экс-премьера Израиля рассказать о связях Эпштейна с властями

    Захарова указала на один факт в биографии министра обороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости