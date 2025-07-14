Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и назвал беседу очень хорошей

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американский коллегой Дональдом Трампом и назвал беседу очень хорошей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале.

Политик поблагодарил главу Белого дома за готовность поддерживать Украину. «Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны НАТО стараются увеличивать расходы на оборону. Обсудили с президентом необходимые средства и решения, чтобы дать людям больше защиты от российских ударов и укрепить наши позиции», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву.

До этого Трамп пообещал рассмотреть обращение Украины о передаче систем зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако, по его словам, это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.