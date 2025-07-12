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00:31, 12 июля 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил возобновление военной помощи от США

Зеленский подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы получили политические сигналы на самом высоком уровне от Соединенных Штатов Америки и наших европейских друзей. По всем докладам — поставки восстановлены», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность выделения Украине новых поставок оружия и техники на сумму в сотни миллионов долларов.

До этого сам глава Белого дома отметил, что Вашингтон рассмотрит обращение Украины о передаче систем зенитных ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.

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