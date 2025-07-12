Зеленский подтвердил возобновление военной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы получили политические сигналы на самом высоком уровне от Соединенных Штатов Америки и наших европейских друзей. По всем докладам — поставки восстановлены», — сказал политик.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность выделения Украине новых поставок оружия и техники на сумму в сотни миллионов долларов.
До этого сам глава Белого дома отметил, что Вашингтон рассмотрит обращение Украины о передаче систем зенитных ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.