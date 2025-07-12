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00:23, 12 июля 2025Мир

В США заявили о планах Трампа насчет поставок оружия Украине

Politico: Трамп может поставить оружие Киеву на сотни миллионов долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность выделения Украине новых поставок оружия и техники на сумму в сотни миллионов долларов. Об этом написали журналисты Politico.

«Президент Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов», — сказано в статье.

Также предполагается, что финансирование поставок может быть обеспечено за счет уже утвержденных Конгрессом средств военной помощи, оставшихся от предыдущей администрации. В распоряжении Штатов по этой линии остается около 3,8 миллиарда долларов.

Ранее Дональда Трампа уличили в двойной игре. В Норвегии заявили, что США поставит Киеву лишь ракеты, но не сами системы Patriot.

До этого сам глава Белого дома отметил, что Вашингтон рассмотрит обращение Украины о передаче систем зенитных ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.

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